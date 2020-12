Oberzissen

Als Tabellenerster der Kreisliga A beim Corona-bedingten Abbruch der Saison 2019/20 hat der SV Oberzissen erstmals den Sprung in den überkreislichen Fußball geschafft. In rund einer Woche startet der SVO in die Vorbereitung zur ersten Bezirksligasaison überhaupt. Dann soll der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden.