Auswärts beim TuS Immendorf – viel schwieriger geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte eigentlich gar nicht: Diese Aufgabe muss der SV Masburg am Freitag (20 Uhr) bewältigen. Immendorf ist mit einem 0:0 gegen Rübenach und einem 3:0 in Moselkern bei der SG Treis-Karden ordentlich gestartet und gehört neben Cosmos Koblenz und Oberwinter zu den Titelfavoriten.