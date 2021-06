Mit dem Zusammenschluss der Nachbarvereine VfB Polch, Maifelder SV und SV Gering-Kollig in eine Spielgemeinschaft sollen die fußballerischen Kräfte in der Verbandsgemeinde Maifeld fortan gebündelt werden. Die neue SG Maifeld-Elztal wird ab der bevorstehenden Saison 2021/2022 im Seniorenbereich mit fünf Mannschaften an den Start gehen und von der Bezirksliga durchgängig bis in die Kreisliga D vertreten sein.