Cochem

Die Spvgg Cochem hat in ihrem zweiten Testspiel den zweiten Sieg eingefahren. Der Fußball-Bezirksligist gewann am Mittwoch mit 5:2 beim TuS Fortuna Kottenheim (A-Klasse Rhein/Ahr). Auch der SV Binningen hat sein erstes Testspiel nach Wiederaufnahme des eigenständigen Spielbetriebs gewonnen. Der B-Nord-Titelfavorit siegte mit 3:1 beim FC Demerath (Kreisliga C Eifel 1).