Cochem

Die Spvgg Cochem treibt in der Corona-Krise die Personalplanungen voran: Der Tabellenachte der Fußball-Bezirksliga Mitte hat nach Torjäger Markus Boos in Defensiv-Ass Thomas Schweisel einen weiteren Akteur des abstiegsgefährdeten Rheinlandligisten SG Ellscheid verpflichtet. Zudem gab Trainer Nikolai Foroutan bekannt, dass er auch in der nächsten Saison Trainer bei der Spvgg Cochem bleibt und in seine zweite Spielzeit beim Mosel-Klub gehen wird.