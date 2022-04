Sven Stoffel erinnert sich noch gut an das Hinspiel. Am 12. September war das. Der von ihm trainierte Fußball-Bezirksligist SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal war stark in die Saison gestartet und empfing als Tabellenführer den Fünften Cosmos Koblenz. Die Partie endete 1:2, verdient 1:2. Am Mittwochabend um 20 Uhr treffen sich beide in Weißenthurm wieder zum Rückspiel.