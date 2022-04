Im Fußballverband Rheinland (FVR) stehen grundlegende Veränderungen an. Das Spielsystem soll reformiert werden, den Vereinen werden neue Spielklassenmodelle vorgestellt. Bei einer Videokonferenz am Samstag (ab 10 Uhr) soll ein Meinungsbild eingeholt werden. Final abgestimmt über eine Spielklassenreform zur Saison 2023/24 wird am 2. Juli beim Verbandstag in Trier.