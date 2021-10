Einen Spielabbruch gab es in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem FC Alemannia Plaidt und den SF Höhr-Grenzhausen zu verzeichnen. Am Plaidter Pommerhof stand es bis weit in die Nachspielzeit hinein 1:1 (1:1), ehe ein strittiger Freistoß zum vermeintlichen Siegtreffer der Gäste führte.