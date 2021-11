In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern am Freitagabend auf dem Treiser Kunstrasen gegen die SG Vordereifel mit 2:3 (1:3) verloren. Das Ergebnis trat jedoch in den Hintergrund, denn einen Tag zuvor verstarb Vordereifels Co-Trainer Klaus „Klausi“ Kremer mit nur 47 Jahren.