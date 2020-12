Immendorf

Nach zwei 1:0-Siegen hat die SG Viertäler Oberwesel in der Fußball-Bezirksliga am dritten Spieltag die erste Niederlage einstecken müssen: Beim TuS Immendorf, der den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfuhr und dem kein Mittwochsspiel in den Knochen steckte, mussten sich die Oberweseler trotz einer frühen Führung am Ende verdient mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.