Für die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern steht am Mittwoch um 20 Uhr eine der härtesten Prüfungen in der Fußball-Bezirksliga Mitte an: Es geht im Nachholspiel zum Tabellendritten TuS Oberwinter. Die Partie war zum ursprünglichen Termin auf Oberwinterer Wunsch verlegt worden. Nun wollte Treis-Karden verlegen, aber der TuS nicht.