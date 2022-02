Nun geht es richtig los für die SG Treis-Karden/Moselkern/Müden in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Nach dem Spielabbruch in der achten Minute wegen Sturms vor einer Woche in Immendorf sollte die Partie gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen am Freitag um 20 Uhr in Treis-Karden vollständig über die Bühne gehen. Mit einem Heimsieg würden die Moselaner von Rang 16 auf Tabellenplatz 13 springen.