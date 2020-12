Moselkern

Der Fußball-Bezirksligist SG Moselkern/Müden/ Treis-Karden muss den nächsten Abgang in Richtung des SV Binningen verkraften. Der junge Offensivmann Mladen Markota hat die Verantwortlichen der SG Moselkern darüber informiert, dass er auch nach Binningen wechselt. Die Eifeler nehmen in der kommenden Saison als eigenständiger Klub wieder am Spielbetrieb in der Kreisliga B Nord teil.