Braunshorn

Die Corona-Krise begann im März, als die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Bezirksliga Mitte gestanden hat. Bei einem normalen Saisonende wäre es für die SG sicherlich eng geworden im Abstiegskampf. Durch den Saisonabbruch und dem damit verbundenen Klassenverbleib geht die SG nun in das dritte Jahr am Stück als Bezirksligist.