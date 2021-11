Als Tabellenvierter zählt die SG Liebshausen zum Verfolgerfeld der Fußball-Bezirksliga Mitte. Soll das so bleiben, gibt es für die Hunsrücker keine Alternative zu einem Heimsieg gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen, die am Sonntag ab 14 Uhr ihre Visitenkarte unweit der A 61 abgeben und als Elfter natürlich selbst jeden Punkt benötigen, um nicht in größere Schwierigkeiten zu geraten.