Höhr-Grenzhausen

Schlag auf Schlag geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte für Aufsteiger SF Höhr-Grenzhausen: Fünf Tage nach dem Saisonauftakt gegen die Svpgg Cochem (0:4) steht für die Mannschaft der Trainer Stephan Roll und Anton Grasmik am Mittwoch um 19.30 Uhr das Auswärtsspiel bei Ata Sport Urmitz auf dem Plan, ehe bereits am Freitag die SG Müden zu Gast auf dem Rasenplatz am Höhrer Flürchen ist (20 Uhr).