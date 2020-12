Höhr-Grenzhausen

Nach vier Niederlagen zum Saisonstart hatten sich die SF Höhr-Grenzhausen dank zweier Siege in Folge in der Fußball-Bezirksliga Mitte gerade einigermaßen freigeschwommen, als es schon die nächsten beiden Dämpfer gab. Somit geht der Aufsteiger als Vorletzter ins Kellerduell gegen Schlusslicht FC Plaidt (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz am Flürchen). „Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns“, betont SF-Coach Stephan Roll und spricht von einer „Begegnung auf Augenhöhe“, wenngleich er sein eigenes Team „grundsätzlich stärker“ einschätzt. „Aber wir haben keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise überheblich zu sein“, sagt der Trainer.