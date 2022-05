Höhr-Grenzhausen

SF Höhr-Grenzhausen: Gegner Oberwinter ist in Geberlaune

Am Freitagabend musste Stephan Roll erst einmal durchatmen. „Wir haben den Sieg erzwungen“, freute sich der Trainer der SF Höhr-Grenzhausen nach dem 2:1 gegen den TuS Rheinböllen, bei dem der entscheidende Treffer erst kurz vor Schluss fiel. Hätte Roll einen Wunsch frei, würde er für Mittwoch gewiss etwas weniger Spannung auf die Liste schreiben, wenn es in der Fußball-Bezirksliga Mitte ab 20 Uhr am heimischen Flürchen gegen den TuS Oberwinter geht.