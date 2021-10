In der Fußball-Bezirksliga Mitte steht der SG Maifeld-Elztal eine schwere Auswärtsaufgabe bevor. Am elften Spieltag geht es für die Elf von Trainer Florian Breitbach am Sonntag zur Spvgg Cochem, die auf dem eigenen Kunstrasen in dieser Spielzeit noch unbesiegt ist. Der FC Alemannia Plaidt muss unterdessen beim FV Rübenach bestehen.