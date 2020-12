Simmern

Wie geht es im regionalen Fußballer in der Corona-Krise weiter? Diese Frage hat sich auch Lennart Schuck gestellt. Das Vorstandsmitglied des Bezirksliga-Tabellenzweiten SV Oberwesel und der ehemalige Verbandsliga-Kicker des TuS Argenthal hat sich vor allem mit dem Szenario beschäftigt, dass die laufende Saison über den eigentlichen Schluss am 30. Juni verlängert wird und die kommende Runde in einer „Blitz-Saison“ durchgeführt werden könnte.