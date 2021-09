Was wäre der SV Masburg am Sonntagnachmittag auf dem heimischen Rasen nur ohne ihren Torwart Stefan Schröder gewesen? Zu Gast in der Fußball-Bezirksliga Mitte waren die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und die mussten sich in einer über weite Strecken hektischen und kampfintensiven Partie trotz klarer Überlegenheit letztendlich mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden zufrieden geben. Weil Schröder fast alles hielt.