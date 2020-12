Koblenz

Zwei Derbys stehen am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Programm: Am Samstag empfängt die Reserve der SG Mülheim-Kärlich den FC Cosmos, am Sonntag steigt das Koblenzer Stadtduell zwischen dem FV Rübenach und dem TuS Immendorf. Derweil hoffen die SF Höhr-Grenzhausen nach dem ersten Saisonsieg (4:3 gegen SV Oberzissen) zu Hause auf das nächste Erfolgserlebnis. Ata Urmitz hingegen ist nach der 2:4-Niederlage gegen die SG Mörschbach auf Wiedergutmachung aus.