Der dritte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte beginnt heute Abend mit der Heimpartie des TuS Immendorf gegen den SV Masburg. Ebenfalls zu Hause spielen am Samstag die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und der FV Rübenach, während die SG Mülheim-Kärlich II auswärts antritt. Derweil sind Ata Urmitz und Cosmos Koblenz am Sonntag gefordert, Urmitz erwartet Schlusslicht FC Plaidt, Cosmos spielt in Rheinböllen.