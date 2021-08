Es sollte der erste Sieg des FV Rübenach in dieser Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte werden, und anlässlich des Familientages des FV Rheingold waren 200 Zuschauer gekommen, um die Partie gegen die Spvgg Cochem zu sehen. Aus einem Dreier für die Einheimischen wurde es allerdings nichts, die Partie endete nach packenden 90 Minuten 1:1 (1:0) – das dritte Remis in Folge bringt den FV Rübenach in der Tabelle kaum von der Stelle.