Eine erwartbare Niederlage hat es für den SV Oberzissen am 13. Spieltag in der Fußball Bezirksliga Mitte gesetzt. Im Heimspiel gegen den Titelfavoriten FC Cosmos Koblenz hielt der SVO die Partie zwar lange offen, am Ende stand aber dennoch eine verdiente 0:3 (0:1)-Niederlage zu Buche. Nach den Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Oberwinter (0:1) und Koblenz richtet sich nun der Fokus bereits auf die Spiele gegen die direkte Konkurrenz in den kommenden Wochen.