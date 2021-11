Am vergangenen Wochenende sind in der Fußball-Bezirksliga Mitte gleich zwei Spiele aufgrund positiver Coronatests kurzfristig abgesetzt worden. Betroffen waren die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und die SG Hausbay-Pfalzfeld, die sich am heutigen Samstag im Spielbetrieb zurückmelden und ab 17 Uhr auf dem Rasenplatz in Pfalzfeld auch gleich aufeinandertreffen.