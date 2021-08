Roll-Elf kommt ins Rollen: SF Höhr-Grenzhausen feiern ihren ersten Saisonsieg – 4:1 gegen SG Treis-Karden

Die Anhänger der Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und der SG Treis-Karden waren sich seit ihrem ersten Aufeinandertreffen in der Vorsaison auf Anhieb sympathisch – und so trafen die Westerwälder die Entscheidung, sich ihre offizielle Saisoneröffnung mit aufgebautem Zelt und Live-Musik am Abend für die Partie gegen ihre Freunde aus dem Kreis Cochem-Zell aufzuheben. Das Personal auf dem Rasen sorgte mit dem ersten Saisonsieg der Sportfreunde für die entsprechende Stimmung. Mit 4:1 (2:0) setzten sich die Gastgeber durch.