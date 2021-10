Roll will den Trend fortsetzen: SF Höhr-Grenzhausen zu Gast beim TuS Rheinböllen

Den Ball fest im Blick (hier: Ahrbachs Alexander Gombert in weiß und Müschenbachs Felix Velten am Pfosten) hatten die Bezirksligisten im dichten Nebel der letzten Wochen nicht immer. Am Halloween-Wochenende graut es aber niemanden vor dem Nebel – Punkte sollen her.

Foto: Andreas Hergenhahn