Simmern/Cochem

Simmern/Cochem Wie bei den Mannschaften, so auch bei den Unparteiischen: Aufgrund der frühzeitigen Beendigung des Spielbetriebs in allen Spielklassen des Fußballverbandes Rheinland hat der Verbandsschiedsrichter-Ausschuss entschieden, in diesem Jahr von Abstufungen seiner Unparteiischen in niedrigere Klassen abzusehen, die Tür nach oben als Belohnung für überzeugende Leistungen im abgelaufenen Jahr aber sehr wohl wie gehabt zu öffnen.