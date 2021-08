Heimspielauftakt für drei der vier Rhein-Hunsrücker Klubs in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Liebshausen, Rheinböllen und Oberwesel haben gute Chancen, mit drei Punkten in die Saison zu starten. Der vierte „Regionsverein“ im Bunde, die SG Hausbay-Pfalzfeld, muss noch etwas auf ihr erstes Meisterschaftsspiel warten, sie legt erst am 29. August gegen den SV Oberzissen los.