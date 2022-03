Rheinböllens Kampf bei Cosmos wird nicht belohnt

Wie viele Tore fängt sich der kriselnde TuS Rheinböllen beim Titelkandidaten Nummer eins? Das ist die Frage vor dem Auswärtsspiel des Abstiegskandidaten TuS in Weißenthurm bei Cosmos Koblenz gewesen. Erst recht nach dem schwachen 0:5 am Sonntag bei Mittelmaß-Klub Ata Sport Urmitz. Die Antwort auf die Eingangsfrage: Nur ein Tor kassierte Rheinböllen bei Cosmos, das bisher in jedem Heimspiel mindestens einmal traf. Aber es war eines zuviel, denn der TuS unterlag unglücklich und spät mit 0:1 (0:0) beim neuen Tabellenführer.