Am Samstag hat der TuS Rheinböllen in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim 3:1 gegen den FC Plaidt von zwei Platzverweisen profitiert, am Mittwoch kassierte der TuS zwei Rote Karten beim 2:3 (0:2) in Gering-Kollig bei der SG Maifeld-Elztal. Beide Rheinböllener Torhüter sahen Rot.