Zunächst wurde der spielende Co-Trainer Andreas Herdt zum Verantwortlichen, dann aus der Not heraus zum Torwächter, um am Ende eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf zu bejubeln. So geschehen beim 3:1 (1:0)-Heimsieg seines TuS Rheinböllen gegen die SG Vordereifel in der Fußball-Bezirksliga Mitte.