Rheinböllen

Kurzfristige Spielabsage in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Am Samstagnachmittag – 24 Stunden vor Anpfiff der Partie – wurde die Begegnung TuS Rheinböllen gegen den FC Plaidt von Spielleiter Vinzenz Klein abgesetzt. Ein Spieler des TuS Rheinböllen hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten und ließ sich auf Wunsch des Vereins testen. Das Ergebnis war am Samstagnachmittag noch nicht verfügbar, Klein setzte die Partie ab. Mittlerweile liegt der Test vor, wie Rheinböllens Coach Rafael Sousa bestätigte, und ist wie erwartet negativ.