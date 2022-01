Der TuS Rheinböllen überwintert in der Fußball-Bezirksliga Mitte geradeso über dem Strich: Als Tabellen-15. hat der TuS einen Punkt und einen Platz Vorsprung auf die Abstiegszone, die momentan bei Platz 16 beginnen würde. Drei Absteiger in die A-Klasse wird es auf jeden Fall geben, bei einem Scheitern des TuS Mayen in der Rheinlandliga (derzeit auch eine Etage höher knapp über dem Strich) sogar vier.