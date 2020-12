Immendorf

Der TuS Immendorf hat erwartungsgemäß in der Fußball-Bezirksliga Mitte sein Heimspiel gegen den TuS Rheinböllen mit 4:1 (0:0) gewonnen. Immendorf bleibt damit Tabellenzweiter, Rheinböllen rutschte vor dem Derby am Mittwoch (19.30 Uhr) in Mörschbach auf Rang zwölf ab.