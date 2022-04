Rheinböllen im Spiel eins nach dem 0:9

Im ersten Spiel nach der historischen 0:9-Heimpleite gegen den TuS Immendorf gastiert der Drittletzte TuS Rheinböllen in der Fußball-Bezirksliga Mitte am Freitagabend um 20 Uhr beim Tabellenzehnten Sportfreunde Höhr-Grenzhausen.

Wie hat der TuS das 0:9 verdaut? „Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann verdauen werden, das war für viele inklusive mir die höchste Niederlage der Laufbahn. Wir haben gesprochen, jetzt gilt es, in Höhr eine Reaktion zu zeigen“, antwortet Trainer Rafael Sousa. Am Mittwoch punkteten noch die Abstiegskonkurrenten Hausbay dreifach und Treis-Karden einfach. Rheinböllens Rückstand auf das rettende Ufer Rang 15 beträgt zwei Punkte, aber der TuS (16.) hat auch zwei Spiele noch in der Hinterhand. „Wir tun gut daran, auf uns zu gucken, wenn wir unsere eigenen Spiele nicht gewinnen, brauchen wir auch nicht auf die anderen zu schauen“, sagt Sousa. In Höhr fallen ihm Tim Weckmüller, Erik Keller und der zuletzt im Tor stehende Jonas Frank (alle verletzt) aus. bon