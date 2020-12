Rheinböllen

Was sind die Bezirksliga-Fußballer des TuS Rheinböllen in dieser Saison zu leisten imstande? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, auch für Trainer Rafael Sousa, der in seine erste Saison als alleinverantwortlicher Coach geht, nicht. Denn: Zum einen hat der TuS an individueller Qualität verloren, zum anderen aber an Homogenität gewonnen.