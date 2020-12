Rheinböllen

Drei Heimspiele in Folge: Für den TuS Rheinböllen steht eine wichtige englische Woche in der Fußball-Bezirksliga Mitte an. Den Anfang des „Heimspiel-Hattricks“ macht das Gastspiel des FV Rübenach am Freitag (19 Uhr) in Rheinböllen.