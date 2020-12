Rheinböllen

Die „Heimspielwoche“ für den TuS Rheinböllen geht am Donnerstag weiter: In der Fußball-Bezirksliga Mitte begrüßt der TuS nach dem 1:1 vor sechs Tagen gegen den FV Rübenach um 18.45 Uhr das Schlusslicht FC Plaidt. Am Sonntag rundet die Partie gegen die Spvgg Cochem die „Heimspielwoche“ ab.