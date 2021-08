Rheinböllen siegt in einem Spiel mit zwei völlig konträren Halbzeiten. In der Fußball-Bezirksliga Mitte holte der TuS Rheinböllen gegen die SG Mülheim-Kärlich II beim 4:2 (0:2) den ersten Dreier. Die Ereignisse auf dem Platz spiegeln sich in den jeweiligen Halbzeitergebnissen perfekt wider. Den jungen Gästen ging am Ende völlig die Luft aus, Rheinböllen bog die Partie mit Leidenschaft und Vehemenz.