Urmitz

Was für ein Debüt von Nico Ballbach für den TuS Rheinböllen in der Fußball-Bezirksliga: Bis vor drei Monaten schoss der Stürmer noch seine Tore für den C-Klässler TuS Dichtelbach, in der Winterpause wagte der 22-Jährige den Sprung drei Klassen höher – und bei seiner Premiere in der Bezirksliga markierte Ballbach alle drei Tore der Rheinböllener beim 3:3 (2:1) bei Ata Urmitz. Bei den Urmitzern machte Edis Ramovic ebenfalls alle Tore in einem sehenswerten Match.