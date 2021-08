Regionalligist gastiert beim SV Oberzissen: Rot-Weiss möchte in die dritte Pokalrunde einziehen

Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) ist der Ahrweiler BC nach der Niederlage in Andernach im Meisterschaftsspiel der Rheinlandliga erneut gefordert: In der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals geht es für die Mannschaft um Spielertrainer Andreas Dick zum klassentieferen Bezirksligisten TuS Immendorf. Derweil hat Bezirksligist SV Oberzissen die wohl schwierigste Aufgabe im Rheinland erwischt: Zu Gast auf dem Rasenplatz in Oberzissen ist Regionalligist FC Rot-Weiss Koblenz. Die Partie wird ebenfalls am Mittwoch um 19.30 Uhr angepfiffen.