Simmern

Die abgebrochene Fußballsaison im Rückspiegel, die bald beginnende Spielzeit im Fokus: Wir sprachen mit den Trainern der Vereine, die in der „Corona-Saison“ überkreislich agiert haben, über das, was gewesen ist, und das, was kommen wird. Heute: Rafael Sousa, der Trainer des Bezirksligisten TuS Rheinböllen. Sousa hatte im November das Traineramt von Reyad David übernommen, beim Saisonabbruch belegte Rheinböllen Tabellenplatz zwölf.