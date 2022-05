Da sowohl die Männer des FC Alemannia Plaidt als auch die Spieler der SG Treis-Karden/Müden/Moselkern am ersten Wochenende im Mai spielfrei haben wollten, wird die Begegnung des 29. Spieltages in der Fußball- Bezirksliga Mitte nun am Mittwochabend nachgeholt. Anstoß auf dem Kunstrasen in Treis-Karden ist um 20 Uhr.