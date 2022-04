Die Festwochen gemäß dem Motto „David gegen Goliath“ des FC Alemannia Plaidt in der Fußball-Bezirksliga Mitte gehen weiter. In den letzten drei Begegnungen musste das Team von Trainer Kai Wagner jeweils gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel antreten. Mit dem TuS Immendorf folgt an diesem Sonntag (15.30 Uhr) am heimischen Pommerhof der vierte Streich.