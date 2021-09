Sowohl die SG Maifeld-Elztal als auch der FC Plaidt sind in der Fußball-Bezirksliga Mitte sieglos. Die SG Maifeld-Elztal möchte diesen Trend bereits am Freitagabend im Heimspiel gegen die SG Hausbay-Pfalzfeld beenden. Der FC Alemannia Plaidt, zu Gast ist der TuS Rheinböllen, möchte am Sonntag nicht nur die ersten Saisonpunkte einfahren, sondern auch den ersten Treffer bejubeln.