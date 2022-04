Wann landet der FC Plaidt nochmal ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Bezirksliga Mitte? Nach sechs Niederlagen am Stück hofft die Elf von Trainer Kai Wagner am Sonntag (16 Uhr) am heimischen Pommerhof gegen den FV Rübenach auf eine Trendwende. In den folgenden drei Spielen hat der FC die Möglichkeit, in Duellen gegen Kellerkinder, das eigene Punktekonto aufzubessern.