Die Luft für den Fußball-Bezirksligisten FC Alemannia Plaidt wird immer dünner. Am Sonntag gastieren die Alemannen zum nächsten Kellerduell beim Vorletzten SV Masburg. Bereits am heutigen Samstag gehen auf der Elztaler Alm voraussichtlich ein letztes Mal in diesem Jahr die Flutlichter an. Die SG Maifeld-Elztal erwartet das Spitzenteam TuS Oberwinter.