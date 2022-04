In der Fußball-Bezirksliga Mitte gastiert der FC Alemannia Plaidt am Ostersamstag (15.30 Uhr) bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen und hofft, nach fünf Spielen ohne Punktgewinn, mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern zu dürfen. In Sachen Personal ist Plaidts Trainer Kai Wagner zur Improvisation gezwungen.